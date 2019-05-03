Актриса, звезда сериала "Кухня" Мария Горбань готова к летнему сезону. Горбань опубликовала видеозапись с демонстрацией фигуры в купальнике. По признанию актрисы, у нее, "как обычно, всё спонтанно и неожиданно".

Майские праздники Мария решила провести на море и полетела с дочкой в Турцию. Почти за сутки актриса в новом модном купальнике стала звездой Инстаграм. "Маша! Можно поинтересоваться, что за купальник такой красивый", "Что за купальник у вас такой?))" - интересуются в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)2 Май 2019 в 8:07 PDT

Известно, что Мария Горбань активно занимается разными видами спорта и стройная и подтянутая всегда, не зависимо от времени года. Многие другие актрисы перед летом зачастили в спортзалы и скоро будут радовать поклонников фотографиями в бикини.