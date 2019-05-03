Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань спонтанно продемонстрировала фигуру в купальнике
3 мая 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса, звезда сериала "Кухня" Мария Горбань готова к летнему сезону. Горбань опубликовала видеозапись с демонстрацией фигуры в купальнике. По признанию актрисы, у нее, "как обычно, всё спонтанно и неожиданно".
Майские праздники Мария решила провести на море и полетела с дочкой в Турцию. Почти за сутки актриса в новом модном купальнике стала звездой Инстаграм. "Маша! Можно поинтересоваться, что за купальник такой красивый", "Что за купальник у вас такой?))" - интересуются в комментариях.
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Известно, что Мария Горбань активно занимается разными видами спорта и стройная и подтянутая всегда, не зависимо от времени года. Многие другие актрисы перед летом зачастили в спортзалы и скоро будут радовать поклонников фотографиями в бикини.