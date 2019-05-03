Муж певицы Полины Гагариной попросил совета, как найти общий язык с ребёнком в переходном периоде

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков воспитывают дочь Мию и сына артистки от первого брака Андрея. Малышке Мие исполнилось два года. Говорят, дети копируют своих родителей, повторяют, что говорит мама, что сказал папа. Переходные периоды у детей бывают в разном возрасте.

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Дмитрий Исхаков посетовал, что как только их дочке исполнилось два года, у нее испортился характер.

Супруг Полины Гагариной опубликовал в Инстаграм фото Мии в шляпке и попросил поделиться советом, что делать, если ребенок капризничает, кричит и даже ругается матом.

Семейство отдыхает в ОАЭ. "У нас все чётко по расписанию. Как только нам исполнилось 2 года, у нас резко испортился характер. Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом, и откуда только Миюша такие слова узнала, почитал, вроде это классика", - обеспокоен глава семейства. "Есть идеи или опыт, как найти общий язык с ребёнком, в переходном периоде?" - Делитесь!" - просит мужчина поделиться опытом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov)30 Апр 2019 в 2:57 PDT

Говорят внешне Мия - копия мамы.