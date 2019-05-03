В Москву на частном самолете доставлена певица МакSим, пострадавшая в ДТП

Известную певицу МакSим, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии за границей, доставили в Москву на частном самолете. Об этом сегодня сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

Согласно последней информации, Марина Абросимова (настоящее имя певицы) чувствует себя намного лучше. Она очень рада, что вернулась домой. МакSим уже повидалась со своими детьми и мамой, сообщает днем в пятницу, 3 мая, радиостанция "Говорит Москва"

Известно, что артистка попала в аварию еще в апреле. У автомобиля лопнуло колесо, и его занесло на мокрой дороге. Машина опрокинулась в кювет, вследствие чего молодая женщина получила различные ушибы и многочисленные гематомы.