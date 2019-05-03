Балерина Анастасия Волочкова помирилась со своей мамой

Поклонники балерины Анастасии Волочковой радуются, что она помирилась со своей мамой. Ранее у артистки и Тамары Владимировны возникли серьезные разногласия, вследствие чего они перестали общаться.

Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлены ее мама и дочка Ариадна. Анастасия отметила, что она ждет "своих любимых" дома. Танцовщица ограничила комментарии к посту, однако пользователи сети высказывают свое мнение об отношениях родственниц под другими снимками. Многие отметили, что и Анастасия, и Тамара Владимировна обладают сильным характером, вследствие чего им не всегда просто найти общий язык.

Ранее Волочкова утверждала, что мать настраивает против нее Ариадну и даже "зомбирует девочку".