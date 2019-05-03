Беби-бум: сразу две голливудские актрисы объявили о беременности

Две известные голливудские актрисы на днях рассказали о своём интересном положении. Кира Найтли и Блейк Лайвли вышли в свет в нарядах, которые не смогли скрыть округлившийся животик.

Кира Найтли, которая вместе со своим супругом Джеймсом Райтоном растит 4-летнюю дочь Эдди, ожидает второго ребёнка. Звездная пара появилась на презентации часов бренда Chanel. Найтли выбрала для выхода в свет золотистые босоножки и лёгкое кремовое платье, которое не оставило сомнений в беременности актрисы.

Блейк Лайвли вместе с мужем Райаном Рейнольдсом посетили премьеру фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Звезда популярного сериала «Сплетница» надела открытое платье жёлтого цвета, подчеркнувшее её интересное положение. У супругов уже есть двое детей: 4-летняя дочь Джеймс и 2-летняя малышка Инес.