Второй брак и пятеро детей британского сердцееда Джуд Лоу. Актер женился втайне ото всех

Британский сердцеед Джуд Лоу в тайне ото всех женился на 32-летней Филлипе Коэн. О помолвке пара объявила в феврале, и ожидалось масштабное торжество во Франции, но , как пишут британские таблоиды, актер и его возлюбленная предпочли скромную церемонию в лондонской мэрии.

В числе гостей были только самые близкие и друзья молодоженов. Лоу и Коэн, которая работает психологом и управляет собственной фирмой, познакомились около трех лет назад. Для Джуда это второй брак, но романов у него было бесчисленное множество. В итоге он воспитывает пятерых детей от трех разных женщин - актрисы Сэди Фрост, модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг. Видимо, в ближайшем будущем стоит ждать пополнения в семье Лоу и детей от психолога.