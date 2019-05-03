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Елизавета Боярская удивила поклонников, прокатившись в метро без макияжа

3 мая 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета Боярская удивила поклонников, прокатившись в метро без макияжа
фото: globallookpress.com

Известная российская актриса Елизавета Боярская удивила поклонников, прокатившись в петербургском метро без макияжа. В подземку Северной столицы артистка спустилась со своим супругом Максимом Матвеевым.

На селфи, которое сделала пара, можно увидеть, что они находятся в вагоне метро. Елизавета не нанесла на лицо ни грамма косметики, но при этом выглядела очень красивой и юной. Кроме того, отсутствие макияжа позволило Боярской остаться неузнанной. Матвеев "замаскировался" при помощи необычных солнечных очков и бейсболки.

Поклонники сделали семейной паре множество комплиментов. По мнению пользователей сети, Елизавета и Максим – очень талантливые, красивые, но при этом простые люди.

 
 
 
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Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_)2 Май 2019 в 11:25 PDT

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