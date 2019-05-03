Елизавета Боярская удивила поклонников, прокатившись в метро без макияжа

Известная российская актриса Елизавета Боярская удивила поклонников, прокатившись в петербургском метро без макияжа. В подземку Северной столицы артистка спустилась со своим супругом Максимом Матвеевым.

На селфи, которое сделала пара, можно увидеть, что они находятся в вагоне метро. Елизавета не нанесла на лицо ни грамма косметики, но при этом выглядела очень красивой и юной. Кроме того, отсутствие макияжа позволило Боярской остаться неузнанной. Матвеев "замаскировался" при помощи необычных солнечных очков и бейсболки.

Поклонники сделали семейной паре множество комплиментов. По мнению пользователей сети, Елизавета и Максим – очень талантливые, красивые, но при этом простые люди.