"Бузова со своими обмороками и рядом не валялась", блогеры смеются над странной болезнью Пугачевой

Российские звезды постоянно соревнуются во все. И не только у кого песни лучше, шоу дороже, наряды моднее, но и в том, кто кого переболеет. И чем громче звучит диагноз, тем ты круче, считает известный блогер.

«В светской тусовке Москвы ипохондрия - в моде. Пугачёва на днях отличилась, рассказав о своей странной болезни. Надо отдать должное прабабушке: она опять всех переплюнула. Бузова со своими обмороками даже рядом не валялась», - написала в своем блоге Лена Миро. Кстати, ипохондрия – это психическое отклонение, когда человек начинает выдумывать себе всякие болезни. Вот и Примадонна заявила, что в молодости не могла носить цветную одежду, падала в обмороки, когда на ней было что-то яркое.

«Я пять минут в нем походила - и всё, у меня начала кружиться голова, я покрылась каким-то странным потом. Никто не мог эту мою болезнь понять», - заявила Пугачёва о своём опыте примерки красного платья. «Пот, обмороки и головокружения от красного платья - это вам не шутка! Это - серьёзное заболевание организма. А точнее головы. Может, наш шоубиз - хороший такой, богатый материал для психиатрических исследований?», - задается вопросом Елена Мироненко.

И пользователи ей отвечают, что если бы на телевидении и в прессе не смаковали с таким интересом многочисленные болячки наших звезд, то там скорее всего и не пришло бы в голову придумывать себе несуществующие диагнозы. А так пиар практически забесплатно, главное – придумать что-то необычное.