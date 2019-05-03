Певица Любовь Успенская прокомментировала отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на конкурсе "Евровидение-2019". По ее мнению, это может быть "чей-то местью".

Успенская подчеркнула, что сейчас можно рассматривать все причины и гадать, почему это произошло. Не исключено, что это связано со скандальной победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети". В интервью телеканалу 360 Любовь добавила, что если бы в конкурсе победила не дочь известной артистки, то никто даже не обратил бы на это внимания.

Накануне стало известно, что Алсу не будет работать на объявлении результатов на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году состоится в Израиле.