Влад Топалов попал в ДТП

Влад Топалов рассказал, что авария произошла, когда он ехал из церкви, где певец исповедовался и причастился. После этого он собирался отправится в аэропорт к своей жене и маленькому сыну, но ДТП нарушило планы.

«Я решил утром поехать в церковь на службу. На исповедь и Причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Все сделал. И, на 7-м небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт к жене и сыну. И на 26-м километре трассы в меня въезжает мужчина», - рассказал Топалов.

За рулём второго автомобиля оказался пенсионер, сообщает РИА Новости. По словам Топалова, у мужчины не было выбора, кроме как врезаться в машину певца, поскольку водителя «подрезала» другая машина. Топалов отметил, что мужчина настолько перенервничал, что певцу самому пришлось заполнять за него все необходимые документы.