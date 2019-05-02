Певицу Алсу отстранили от участия в «Евровидении», которое пройдет в Израиле

Певица Алсу не будет работать на объявлении результатов на международном песенном конкурсе «Евровидение», которое в этом году пройдет в Израиле. Результаты голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» будет объявлять победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018 российский пианист Иван Бессонов, - сообщает телеканал «Россия 1».

Алсу примет участие в предстоящем Евровидении

Ранее сообщалось, что объявлять баллы иностранным участникам от имени российского жюри будет певица Алсу.

Начиная с 2000 года Алсу неоднократно участвовала в «Евровидении». В 2000 году она заняла почетное второе место на этом конкурсе.