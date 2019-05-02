Видео: Киркоров отметил день рождения в Дубае

Знаменитый эстрадный певец Филипп Киркоров, которому 30 апреля исполнилось 52 года, улетел праздновать день рождения в Арабские Эмираты. Об этом он лично сообщил поклонникам в Instagram.

В Дубае по этому случаю артист закатил шумную вечеринку. Специально для поп-короля закрыли огромный банкетный зал на 27-м этаже одного из роскошнейших отелей мира, который носит название Burj Al Arab.

Лично поздравить Филиппа Бедросовича приехали российские знаменитости, которые подарили дорогие подарки и пожелали ему творческих успехов. Среди них - Полина Гагарина, Жасмин, Татьяна Навка.

Глядя на Instagram-stories селебрити, можно предположить, что музыкальное наполнение вечера продумывал сам виновник торжества. В зале звучали песни любимой им группы ABBA, а также его собственные хиты.