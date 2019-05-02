Актер Игорь Петренко признался, что в его жизни была и есть святая женщина

Актер, отец пятерых детей Игорь Петренко признался, что в его жизни была и есть святая женщина.

Петренко был женат трижды. Все законные жены Петренко - бывшие и теперешняя - умницы и красавицы.

Первая супруга актера - актриса Ирина Леонова. Они вместе учились. Молодые люди любили друг друга, но детей у них не появилось. Однажды Игорь на съемках картины "Московские окна" как-то особенно рассмотрел Екатерину Климову. Катя растила дочь. Актриса так запала в душу Петренко, что через три года он сделал предложение Климовой. Они поженились в 2004 году. Глава семейства пропадал на съемках. Супруга родила любимому мужу двоих сыновей Матвея и Гордея. И Екатерина уже в декретном отпуске начала сниматься. В 2013 году погиб друг Андрей Панин. Для Игоря это был удар. Он тяжело переживал смерть друга. Начал пить, отдалился от семьи.

Екатерина в это время в снималась в фильме "Любовь в большом городе 3" в США. Папарацци засняли супругу актера в поцелуе с Романом Архиповым. Видео попало в Интернет. Игорь готовился встречать жену из Америки. И это видео разрушило все. Он не встретил жену. Супруги развелись. Петренко во всем винит себя. Екатерину он считает святой женщиной. По его мнению, она идеальная жена и мать, - сообщается в информации издания "Яркие судьбы" на канале "Яндекс.Дзен".

Сейчас он счастливо женат на актрисе Кристине Бродской. Она растят трех дочек. Петренко много времени проводит с сыновьями. Екатерина Климова вышла замуж за актера Геллу Месхи и родила дочь.

А Ирина Леонова воспитывает семерых детей. После расставания с Петренко она жила с актером Евгением Цыгановым. Они родили прекрасных детишек. Но вместе не остались.