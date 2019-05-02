"Полетел подальше от вранья и фальши", - сообщил Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян выложил в Инстаграм свое фото из самолета и сообщил подписчикам: "Полетел подальше от вранья и фальши". В личной жизни артиста в последнее время произошли большие перемены, он развелся со своей супругой Еленой Степаненко.

В РПЦ не расторгли церковный брак между Петросяном и Степаненко

Папарацци и желтая пресса сильно интересуются подробностями развода знаменитой пары, особенно отношениями Петросяна с молодой женщиной - помощницей Татьяной Брухуновой.

Свежая новость - "Степаненко и Петросяна не развенчала церковь" - сегодня гуляет в сети.

По этому поводу, или по какому-то другому Петросян написал: "Очередная атака «небылиц в лицах». И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: всё безнаказанно!" Артист не прокомментировал, что за "небылицы в лицах" он имеет ввиду.