"...Что осталось?" - актриса Глафира Тарханова опубликовала фото с короткой стрижкой
2 мая 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники актрисы театра и кино Глафиры Тархановой удивлены и не разочарованы сменой имиджа артистки. Тарханова всегда была с красивыми длинными волосами и нравилась в таком виде своим родителям, супругу и детям. Сейчас большинство девочек, девушек и молодых женщин растят волосы, ходят их лелеют. Редко кто отрезает длинные волосы.
У Тархановый они были до пояса. И Глафира удивила общественность, опубликовав фото с короткой стрижкой. Возможно, смена имиджа произошла для новой роли. Или на Тарханову так повлияла весна. Как она написала в Инстаграм под фото: "Весна! Пора перемен...".
"Была не была...коса до пояса!!! Мама, любя говорила: если обрежешь волосы, у тебя больше ничего не останется.... что осталось?", - пишет актриса. Подписчики решили, что Глафира сделала смелый шаг.
"Смело! Вас прям не узнать!", "Глафира, Вы не могли так опрометчиво поступить?! не верю", - пишут в комментариях.
Актеры Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев воспитывают четверых детей.
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