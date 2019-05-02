"...Что осталось?" - актриса Глафира Тарханова опубликовала фото с короткой стрижкой

Поклонники актрисы театра и кино Глафиры Тархановой удивлены и не разочарованы сменой имиджа артистки. Тарханова всегда была с красивыми длинными волосами и нравилась в таком виде своим родителям, супругу и детям. Сейчас большинство девочек, девушек и молодых женщин растят волосы, ходят их лелеют. Редко кто отрезает длинные волосы.

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У Тархановый они были до пояса. И Глафира удивила общественность, опубликовав фото с короткой стрижкой. Возможно, смена имиджа произошла для новой роли. Или на Тарханову так повлияла весна. Как она написала в Инстаграм под фото: "Весна! Пора перемен...".

"Была не была...коса до пояса!!! Мама, любя говорила: если обрежешь волосы, у тебя больше ничего не останется.... что осталось?", - пишет актриса. Подписчики решили, что Глафира сделала смелый шаг.

"Смело! Вас прям не узнать!", "Глафира, Вы не могли так опрометчиво поступить?! не верю", - пишут в комментариях.

Актеры Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев воспитывают четверых детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova)1 Май 2019 в 10:06 PDT