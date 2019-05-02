Лазарева попросили сдать кровь перед Евровидением
2 мая 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Известный певец и участник от России в "Евровидении - 2019" Сергей Лазарев рассказал, зачем всех конкурсантов попросили сдать кровь. По мнению артиста, подобным образом выражается единство всех стран.
"Я думаю, это сделано для того, чтобы показать, что мы все едины", - поделился певец в эфире программы "Вечерний Ургант".
Сергей Лазарев объяснил, что в этом году в качестве спонсора выступает копания, которая занимается выявлением "национальностей" в крови человека. Артист отметил, что все участники международного конкурса дали письменное согласие на обнародование результатов.
Напомним, что "Евровидение - 2019" пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.