Нонна Гришаева «похвасталась» тонкой талией

Нонна Гришаева похвасталась перед поклонниками своей превосходной фигурой. 47-летняя актриса опубликовала фотографию в облегающем платье. Ранее она уже говорила с подписчиками о том, что пришло время для подготовки к пляжному сезону.

На фотографии в Instagram Нонна одета в белое облегающее платье с пышными рукавами и открытыми плечами, которое очень понравилось подписчикам. Поклонники актрисы сразу же заметили, что у Гришаевой женственная фигура с тонкой талией и подтянутый живот. Также в комментариях похвалили естественную красоту артистки