Известный музыкант и композитор Юрий Лоза рассказал о критериях, которые учитываются при отборе в шоу "Голос", в том числе "Голос.Дети". По его мнению, музыкальные способности не так уж важны.

"Объясню, почему возник скандал и в чем главная ошибка тех, кто этим шоу занимается. Однажды Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное вещание на Первом, проговорился, что для всех "Голосов" ему нужны в первую очередь типажи. Поэтому талантливые и голосистые убираются еще до слепых прослушиваний, чтобы не мешали...", - написал музыкант в Facebook.

Юрий Лоза отметил, что шоу следовало бы изменить название ещё на начальном этапе развития, тогда никаких вопросов к голосованию не возникнет. Композитор добавил, что тогда можно было бы ссылаться на вкусовые предпочтения зрителя.

"Есть много названий, которые вполне подошли бы, к примеру "Симпатяшка", "Первачок" или "Детская неожиданность", - объяснил артист.