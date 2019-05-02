В РПЦ не расторгли церковный брак между Петросяном и Степаненко

Священник рассказал о том, что в РПЦ отказали Евгению Петросяну в просьбе развенчать его с бывшей супругой Еленой Степаненко. Пара обвенчалась около десяти лет назад в столичном храме Ильи Пророка.

По словам иерея Андрея Дорохина, церковь зачастую может отказать в подобном прошении, если обращается инициатор развода. Чаще всего на такую уступку, как расторжение церковного брака, даётся потерпевшей стороне. Новые правила, по которым можно подать прошение о развенчании, появились только в прошлом году, передаёт RT.

«При решении привлекают и того священника, который венчал людей. Каждый случай рассматривается индивидуально. Даётся либо согласие на прекращение церковного брака, либо мотивированный отказ. Если разрешение получено, человеку выдается документ о том, что церковный брак расторгнут», - рассказал Дорохин.