Бородина дала несколько советов о том, как построить любовь

Ксения Бородина, которая на протяжении полутора десятков лет помогает «построить любовь» многим парам, поделилась наблюдениями. По мнению телеведущей, у всех одни и те же ошибки.

«Женщины пилят мужчин, мужчины часто не слышат женщин. Пытаются включить настоящего мужика, забывая о романтике, нежности. Что нужно женщине? Знать, что ее любят, чувствовать это и ощущать. Что нужно ему? Чтобы его уважали. Публичные оскорбления, драки — это недопустимые вещи», - рассказала Ксения секрет гармоничных отношений.

Также Бородина отметила, что даже при большой любви у любой пары рано или поздно начнётся кризис в отношениях. Чтобы он прошёл максимально легко, нужно постоянно работать над собой, передаёт СтарХит.

Телеведущая упомянула и о том, что многие неправильно воспринимают рождение ребёнка. Зачастую пары относятся к детям как к способу спасти свою семейную жизнь. По мнению Ксении, в таком случае ситуация может сложиться наоборот: рождение ребёнка прибавит хлопот и тем самым может внести раздор и в без того ослабленные отношения.

Еще один совет, который дала Ксения – без сожаления расставаться с человеком, если представить свою дальнейшую жизнь рядом с ним не получается. Бородина подчеркнула, что по опыту знает, что такие решения бывают очень трудными, но всегда оказывается, что всё к лучшему.