Начинающая певица и известная актриса Анастасия Самбурская заявила, что "Первый канал" вырезал её выступление на премии "Шансон года", которая прошла 20 апреля в Кремлёвском дворце. Трансляция вышла в эфир 1 мая.

"Я получила в номинации "Открытие" и спела со сцены. Почему я об этом нескромно рассказываю? Просто из телеверсии меня вырезали. Только что позвонил и сообщил менеджер", - поделилась знаменитость в Instagram.

Актриса отметила, что причина подобного поступка, скорее всего, личная неприязнь музыкального директора канала. По словам Анастасии, артисты для представителя канала просто "пушечное мясо" и он не раз совершал подобные унизительные действия в отношении них. Знаменитость добавила, что она не из тех, кто собирается молчать о несправедливости.

"То есть, я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления... мне надоело с этим мириться! Я вложила много, душевных и не только, сил в выступление на Шансоне", - заключила певица.