Снимок певицы Глюкозы в купальнике поразил аудиторию
1 мая 2019, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с подписчиками яркими фотографиями весеннего отдыха. По снимкам видно, что для майских праздников знаменитость выбрала солнечный курорт.
"Ну что?! Врываемся в май?!", - задала вопрос певица аудитории.
На снимке девушка изображена в красивом открытом купальнике с завышенной талией рядом с волейбольной площадкой на фоне пальм. Поклонники не смогли сдержать радостных эмоций и осыпали "звезду" комплиментами. Некоторые отметили, что девушка похудела и выглядит прекрасно:
"С такой фигурой можно хоть куда врываться"
"Фигура - космос!!!"
"Ну наконец-то...можно увидеть красивое тело ваше, Наташа, супер"
Подписчики пожелали Наталье хорошего отдыха и сообщили, что тоже ожидают жарких деньков в Москве и не только.
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