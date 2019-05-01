Снимок певицы Глюкозы в купальнике поразил аудиторию

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с подписчиками яркими фотографиями весеннего отдыха. По снимкам видно, что для майских праздников знаменитость выбрала солнечный курорт.

"Ну что?! Врываемся в май?!", - задала вопрос певица аудитории.

На снимке девушка изображена в красивом открытом купальнике с завышенной талией рядом с волейбольной площадкой на фоне пальм. Поклонники не смогли сдержать радостных эмоций и осыпали "звезду" комплиментами. Некоторые отметили, что девушка похудела и выглядит прекрасно:

"С такой фигурой можно хоть куда врываться"

"Фигура - космос!!!"

"Ну наконец-то...можно увидеть красивое тело ваше, Наташа, супер"

Подписчики пожелали Наталье хорошего отдыха и сообщили, что тоже ожидают жарких деньков в Москве и не только.