Киркоров рассказал, при каких условиях покинет Евровидение

Известный эстрадный певец Филипп Киркоров и продюсер Сергея Лазарева на "Евровидение - 2019" рассказал, почему он может отказаться от работы на международном конкурсе. По его словам, он опасается, что политика может взять вверх на шоу.

"Не трогайте музыку, дайте спокойно наслаждаться искусством! Евровидение – замечательный конкурс", - заявил певец в эфире телеканала "Россия 1".

Филипп Киркоров отметил, что Сергей Лазарев полностью готов к выступлению, но если Евровидение опять примет политический характер, то певец больше не собирается работать на международном конкурсе. По мнению артиста, в 2016 году Лазарев незаслуженно занял третье место по результатам голосования.

"Если такое повторится и в этом году, то я объявлю, что ухожу с арены Евровидения", - заключил он.