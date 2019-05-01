Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

После участия в китайском вокальном конкурсе "Singer" известная российская певица Полина Гагарина вместе с мужем и дочерью улетела отдохнуть в Дубаи и теперь радует фанатов летними снимками.

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.

Отметим, стройная фигура – итог огромных усилий со стороны певицы. После недавних родов Полина сперва сидела на жесткой диете, а затем занялась спортом. Результат, что называется, налицо: на одном из снимков певица сделала шпагат в прыжке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)30 Апр 2019 в 9:04 PDT