Шарлиз Терон блеснула в новом образе

Голливудская актриса Шарлиз Терон сейчас находится в Нью-Йорке, куда приехала для того, чтобы представить новую картину со своим участием. На премьере звезда удивила новым образом.

Поклонники привыкли видеть 43-летнюю Шарлиз в образе нежной блондинки, однако не так давно актриса стала жгучей брюнеткой. Но на достигнутом не остановилась, и изменения продолжились, пишет в среду WMJ.

На красную ковровую дорожку актриса вышла в вечернем монохромном черном look'е.. с челкой. Правда, некоторые папарацци предположили, что она накладная, так как ранее Шарлиз видели у отеля без нее.















