Мама Ержана Максима призналась, что они не станут оспаривать результаты конкурса

Мама 11-летнего финалиста шоу «Голос.Дети» Ержана Максима Гульмира рассказала, что сын расстроен результатами финала. Но огорчили его не итоги голосования, а собственное выступление.

Ержан покорил телезрителей своими вокальными данными – мальчику на протяжении всего шоу удавалось брать невероятно высокие ноты. При этом сам юный певец оказался расстроен своим финальным выступлением. По его словам, он не дотянул до выбранной песни, передаёт СтарХит.

Мама Ержана после разразившегося вокруг финала шоу скандала призналась, что их семья не имеет никаких претензий и оспаривать результаты голосования они не намерены. Сам Ержан тоже не расстраивается. «Если бы я занял первое место, меня бы похвалили и забыли. После участия в конкурсе «Голос. Дети» меня узнают не только в родном Уральске, но и во всем Казахстане. Также у меня увеличилось число подписчиков в социальных сетях», - считает он.