Ходченкова рассказала о своем отношении к Зеленскому

Известная актриса Светлана Ходченкова рассказала об отношении к коллеге Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины. Она отметила, что снялась с ним в шести картинах и одном эпизоде.

"Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный, и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом", - рассказала Светлана о шоумене и ныне политике.

Ходченкова также добавила, что с Зеленский - человек, с которым легко работать и интересно беседовать. Актриса пожелала коллеге по съемочной площадке успехов на новом поприще, а Украине – "скорейшего выздоровления".