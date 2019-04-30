Представители "Первого канала" ведут консультацию по ситуации, которая обернулась вокруг голосования в шестом сезоне шоу "Голос. Дети", с компанией "Talpa Media", владеющей франшизой телевизионных конкурсов "The Voice". По данным источника обе компании обеспокоены случившемся скандалом.

"Обе компании относятся к этому очень серьезно. «Первый канал» решил провести аудит при помощи независимой компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований", - передаёт слова из заявления Talpa "РБК".

Ранее сообщалось, что в финале шестого сезона шоу "Голос. Дети" победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, что вызвало большой скандал среди аудитории вокруг голосования. Поклонники телешоу стали сомневаться в подсчёте голосов и обвинять девочку в нечестной борьбе.