Стас Михайлов с размахом отпраздновал юбилей

Несколько дней назад Стас Михайлов отпраздновал свой день рождения. В этом году певцу исполнилось ровно 50 лет. По этому поводу артист устроил грандиозный сольный концерт в Кремле.

В числе приглашенных - сотни гостей, десятки звезд шоу-бизнеса, эстрады и видных деятелей культуры, политики и спорта. Первые ряды концертного зала буквально напоминали обложки глянцевых журналов.

После концерта гостей пригласили в банкетный зал. "Вишенкой", венчающей празднование юбилея известного артиста, стал огромный многоярусный торт. Сам Михайлов признался, что и для него это - сюрприз.

Накануне, приняв участие в шоу Урганта, Стас обескуражил своих фанатов изменениями во внешности: поклонники не смогли разглядеть на его лице полюбившиеся морщинки, решив, что артист решился на пластику.

Отметим, в апреле Издательский дом "Аргументы недели" выпустил книгу, посвященную юбиляру Стасу Михайлову, которая получила название "Закулисье звездной жизни". Автором выступил Сергей Кононов.