Галкин показал, как надо правильно есть икру

Супруг Аллы Пугачевой, пародист Максим Галкин поделился с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram видеороликом, в котором он с большим аппетитом ест бутерброд с икрой.

"Мне всегда говорили, что я очень аппетитно ем. Все, кто меня видят, сразу хотят есть. Поэтому вам, тем, кто сидит на диете, посвящается этот пост", - пояснил Максим основную цель данного видеоролика.

Также шоумен рассказал, как правильно сделать бутерброд и показал, как его надо есть. В подписи к публикации Галкин пожелал подписчикам приятного аппетита и добавил рифму "икра минтая - жизнь хорошая такая".

"А что делать тем, кому хлеб не на что купить?..", "У Вас денег - куры не клюют, а у нас на водку не хватает", "После красной и черной икры тяжеловато идет, да, Максимушка?", - обратились к Галкину фолловеры.