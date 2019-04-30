45 - баба ягодка опять, а в 50 и подавно! Алёна Апина в латексе поразила фанатов
30 апреля 2019, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]
Обычно «седина в голову, бес в ребро» говорят о представителях сильного пола, но и дамы иногда с возрастом не перестают удивлять. Алене Апиной 54 года и она, отбросив прочь все предрассудки, позирует в обтягивающем латексном костюме, чем и взбудоражила публику.
«И в будни и праздники, главное, чтобы кто-то протянул руку», - подписала она смелый видеоролик, который разместила в своем Instagram -аккаунте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Молодец, Алёна! Смело, нагло, по-рокерски!», «Алена, почаще такого фото и видео, а то заснули все на странице», «50 оттенков Апиной», - подбодрили любимую певицу поклонники в комментариях.