45 - баба ягодка опять, а в 50 и подавно! Алёна Апина в латексе поразила фанатов

Обычно «седина в голову, бес в ребро» говорят о представителях сильного пола, но и дамы иногда с возрастом не перестают удивлять. Алене Апиной 54 года и она, отбросив прочь все предрассудки, позирует в обтягивающем латексном костюме, чем и взбудоражила публику.

«И в будни и праздники, главное, чтобы кто-то протянул руку», - подписала она смелый видеоролик, который разместила в своем Instagram -аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Апина (@neapina)28 Апр 2019 в 10:13 PDT

«Молодец, Алёна! Смело, нагло, по-рокерски!», «Алена, почаще такого фото и видео, а то заснули все на странице», «50 оттенков Апиной», - подбодрили любимую певицу поклонники в комментариях.