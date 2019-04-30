Юмориста Дмитрия Хрусталёва лишили водительских прав

Мировой суд Останкинского района Москвы лишил известного телеведущего и юмориста Дмитрий Хрусталёва водительских прав. По данным источника, артист отказался пройти тест на выявление алкоголя в организме.

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", - сообщили в суде РИА Новости.

По данным ведомства, накануне телеведущего остановил инспектор во время управления автомобилем. Согласно источнику, сотрудника ДПС смутило "резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке", поэтому он предложил артисту пройти алкотестер, но тот отказался.

Дмитрий Хрусталёв наиболее известен по ток-шоу "Comedy Women" и "Вечерний Ургант".