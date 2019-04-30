Сергей Лазарев рассказал, какое счастье быть отцом

Известный певец Сергей Лазарев поделился подробностями о том, почему почти три года скрывал сына от публичных глаз и возьмёт ли с собой его на международный конкурс "Евровидение-2019".

"Это первое эксклюзивное интервью, которое даю, и навряд ли будет больше. У каждого своя жизнь, у меня своя жизнь, это мое личное пространство. До тех пор, пока я мог это скрывать, я скрывал. И так много всего напоказ. Есть какие-то вещи, которые хочется оставить для себя. Поэтому почти два с половиной года никто не знал, что у меня есть", - рассказал певец в программе "Прямой эфир".

По словам Сергея Лазарева, он с 30-ти лет мечтал о ребёнке, осознавая всю ответственность данного события. Артист добавил, что только сейчас понимает, сколько плюсов в рождении ребёнка, о которых раньше он даже не задумывался.

"Это непросто, но это такое счастье", - отметил Сергей.

Певец рассказал, что собирался снять четырёхлетнего сына Никиту в клипе на песню "Scream", но потом передумал, потому что и так много внимания уделяется его персоне в связи с "Евровидением-2019". По его словам, возможно он возьмёт сына в Израиль, где в мае в этом году состоится международный песенный конкурс.