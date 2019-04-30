Басков разозлился, что его номер случайно обнародовали в Сети

Известного певца Николая Баскова разозлил факт, что его номер мобильного телефона просочился в социальные сети. Звезда российской эстрады пригрозил обидчикам совершить подобный поступок.

В шоу "Comment Out" на YouTube - канале одной из участниц стала блогер Ида Галич. Во время прохождения очередного задания на экране мобильного телефона девушки случайным образом отобразился номер Николая Баскова. Команда интернет-шоу во время монтажа не заметила этого и обнародовала номер знаменитости. Такой инцидент очень огорчил певца.

"Огромное "спасибо" за мой сумасшедший день...и пусть этот треш вы тоже когда-нибудь испытаете, когда я выложу ваши личные номера", - написал Басков в Instagram.

Подписчики поддержали артиста в комментариях, а король поп-сцены Филипп Киркоров поделился такой же ситуацией и посоветовал Николаю Баскову сменить номер.