Актриса Анна Хилькевич, получившая наибольшую известность благодаря роли Марии Беловой в молодежном сериале "Универ", поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram новым фото.

Однако жаркие споры вызвала не столько сама фотография Хилькевич, сколько подпись, которой она сопровождалась: "По дороге на ринопластику губки подкачала. Как вам?", - спросила Анна у фолловеров.

Поклонники накинулись на актрису, заявив, что "раньше было лучше". Многие разочаровались: "Я-то думала, у вас все свое, а вы вся надутая", "Ужас", "Это уже не модно", - заявили в комментариях.

Однако многие из них, напротив, оценили сарказм Хилькевич, рассудив, что актриса таким образом обратилась к хейтерам, а заодно реакцию людей проверила: "Многим тут чувство Ю бы подкачать".