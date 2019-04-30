Куда исчез Андрей Губин?

Сегодня, во вторник, 30 апреля, кумиру молодежи 90-х Андрею Губину исполняется 45 лет. Вот уже много лет артист не выступает и практически не общается с журналистами. Что стало с певцом?

По словам артиста, он решил сделать большую паузу в творческой карьере из-за серьезного нервного заболевания. Несколько лет назад у него была диагностирована левосторонняя прозопалгия, из-за которой Андрея постоянно мучают боли.

Однако, не все в это верят. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о болезни своего друга: по мнению Разина, боли, о которых Губин говорит - плод его фантазий, поскольку врачи не нашли у певца никаких заболеваний.

"То, что случилось с ним, - трагедия. Андрей не употреблял наркотики, не делал пластику. Это сбой психики. Был жизнелюбом, красивым талантливым парнем, а сейчас ушел в себя, никого не хочет видеть", - передает слова Разина "КП".