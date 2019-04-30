Видео, как дочь Аллы Пугачевой Лиза водит розовую машину, стало хитом сети

Видео, как дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза водит машинку, стало хитом сети. Звездные родители постоянно выкладывают в Инстаграм забавные видео, чем занимаются их двойняшки Лиза и Гарри.

Особенно интересные ролики удается снять Максиму. Галкин снял, как ловко Лиза управляет игрушечной розовой машинкой. У каждого ребенка - и у Гарри и у Лизы - есть свой игрушечный автомобиль, на котором можно кататься.

Погода наладилась, и детки устроили катание около дворца. У Гарри автомобиль сразу не завелся, он устроил ремонт прямо на "дороге". Сначала Лиза побоялась совершать маневры и попросила брата пропустить ее проехать. Малыш ответил: "Лиз, у меня поломка". Лиза завела свою машинку, похожую на карету, лихо вывернула руль и поехала.