Андрей Разин хочет помочь дочке Алсу

Продюсер Андрей Разин, имеющий огромный опыт работы с детьми, хочет спасти дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. Вокруг победы этой девочки ходят слухи. Общественность возмутило, что за 10-летнюю дочь известной артистки и бизнесмена, внучку нефтяного магната проголосовало больше телезрителей, чем за мальчика из Казахстана Ержана Максима.

Этот мальчик в 2017 году завоевал первое место на фестивале Сан-Ремо в Италии.

Продюсер считает, что дочь Алсу стала заложницей. Разин предложил Микелле поработать в концертах его группы "Ласковый май", чтобы это стало для девочки реабилитацией. Он отметил, что сейчас с ним работает дочь покойного певца Евгения Осина Агния.

"Только так можно спасти", - предложил успокоить Микеллу Абрамову, по которой идут "огромные удары".

Разин убежден, что и Алсу раскрыться как певице помешали "корни отца".