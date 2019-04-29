Джеймс Бонд может стать женщиной

Дэниел Крейг, известный своей главной ролью в серии фильмов о Джеймсе Бонде, предположил, что в будущем роль агента 007 может достаться чернокожему актёру или женщине.

«Я думаю, все кандидатуры должны быть рассмотрены», сказал Крейг. Актёр отметил, что взгляды современного общества могут оказать большое влияние на развитие персонажа. Он подчеркнул, что стать Джеймсом Бондом может любой подходящий актёр, вне зависимости от «пола, расы и сексуальной ориентации», передаёт Lenta.Ru.

При этом далеко не все согласны с Крейгом. Многие уверены, что Джеймс Бонд представляет собой «памятник мужественности», а потому многие будут не рады увидеть в роли знаменитого шпиона, например, женщину.