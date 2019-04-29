Подписчики обвинили Бородину в чрезмерной любви к фотошопу

Подписчики раскритиковали новую фотографию Ксении Бородиной. Поклонники посчитали, что на снимке телеведущая переборщила с фотошопом, изменив своё лицо до неузнаваемости.

Бородина не знает о доходах мужа

Пользователи Сети разошлись во мнениях: одни считают, что виноват фотошоп, другие упрекают Бородину за неудачный макияж. Комментаторы сделали ведущей замечания по поводу её губ, носа, глаз и даже подбородка. Также многим поза Ксении показалась слишком напряжённой.

Ксения не в первый раз становится объектом критики. Звезда уже привыкла к регулярным упрёкам со стороны поклонников и старается относиться к этому с юмором.