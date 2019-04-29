МакSим лично рассказала об аварии и о своём самочувствии

Певица МакSим рассказала о своём самочувствии после сильной аварии, в которую попала в середине апреля. По её словам, первые несколько дней из-за сильных травм она не могла даже разговаривать.

После ДТП у МакSим начался сильный воспалительный процесс

Марина призналась, что её спас ремень безопасности, которым она была пристёгнута. Во время аварии она сильно ударилась головой и потеряла сознание, передаёт СтарХит. Певица рассказала, что когда очнулась, то первое время не чувствовала боли – тело начало ломить позже, в больнице.

«До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит», - рассказала артистка.