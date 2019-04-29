Лариса Гузеева показала архивное фото с сыном
29 апреля 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала архивное фото с сыном Георгием в день его рождения.
У Гузеевой двое взрослых детей. Несколько дней назад у Георгия был день рождения.
Актриса - прекрасная мама. Она всегда говорит своим детям - сыну и дочери Ольге Бухаровой слова - "Я рядом".
Кстати, сын давно ушел из семьи. Георгий жил с любимой девушкой Анной. Теперь они уже поженились.
"С Днём Рождения, Сын! Живи с удовольствием и в радости! Я рядом", - подписала трогательное фото, сделанное, когда сын был маленьким, Гузеева. "Лучшая мама! Я обожаю то, как она обожает своих детей!" - заметили подписчики в Инстаграм.
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Дочь Гузеевой Леля стала работать с мамой в кулинарном шоу. 19-летняя девушка пока живет с родителями.
Судя по посту, актриса любит дочь безумно.
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