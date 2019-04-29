Актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала архивное фото с сыном Георгием в день его рождения.

У Гузеевой двое взрослых детей. Несколько дней назад у Георгия был день рождения.

Дочь Ларисы Гузеевой, как и мама, стала блондинкой

Актриса - прекрасная мама. Она всегда говорит своим детям - сыну и дочери Ольге Бухаровой слова - "Я рядом".

Кстати, сын давно ушел из семьи. Георгий жил с любимой девушкой Анной. Теперь они уже поженились.

"С Днём Рождения, Сын! Живи с удовольствием и в радости! Я рядом", - подписала трогательное фото, сделанное, когда сын был маленьким, Гузеева. "Лучшая мама! Я обожаю то, как она обожает своих детей!" - заметили подписчики в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)18 Апр 2019 в 11:40 PDT

Дочь Гузеевой Леля стала работать с мамой в кулинарном шоу. 19-летняя девушка пока живет с родителями.

Судя по посту, актриса любит дочь безумно.