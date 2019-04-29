Бывшая жена режиссера Дениса Евстигнеева Татьяна Цыплакова вышла в свет в серьгах стоимостью сотни тысяч. Историю этого украшения рассказал Станислав Садальский. По его словам, серьги - кресты с алмазами продала его подруга и коллега Татьяна Васильева.

"Татьяна Цыплакова блистала в грузинском ресторане. В ушах сверкали алмазные кресты от Татьяны Васильевой. Ругал в своё время свою партнершу, зачем продала? .... забыл цену, а вчерашняя именинница напомнила, купила за 800 000 рублей... ", - написал Садальский в Инстаграм и за это его назвали сплетником.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)28 Апр 2019 в 10:04 PDT

Единственный сын режиссера Галины Волчек, рожденный в браке с Денисом Евстигнеевым, был женат на Татьяне семь лет. Волчек, как говорят, очень тепло относилась к невестке. Они жили рядом в центре Москвы в доме на Поварской. Но Цыплакова узнала об изменах мужа. Терпеть не стала, развелась.