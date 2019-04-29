Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.

Ланской отметил, что обычно многое прощает женщинам, но настойчивость Салтыковой не оставляет ему выбора. Экс-солист группы "Премьер-министр" заявил, что Ирина много лет "воплощает символ женщины с пониженной социальной ответственностью", передает "СтарХит". Дмитрий порекомендовал певице оглянуться на свою жизнь и "ужаснуться", а не учить других.

Ланской заявил, что Салтыковой "достаточно лет", чтобы нести ответственность за свои слова. Дмитрий также призвал певицу оставить его в покое.

Ирина пока никак не отреагировала на этот "выпад".