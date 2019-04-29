София Ротару поздравила поклонников с Пасхой. В Инстаграм 71-летней певицы появилось фото Ротару в просвечивающем платье с вышивкой. София Михайловна стоит на лужайке, на зеленой траве босиком.

"Со Светлым Праздником!" - поздравила звезда пользователей сети. "Просто эталон женской красоты! Восхитительная!", "а Вам точно за 70... просто такое впечатление что 30 с небольшим....ПРЕВОСХОДНЫ и ВОСХИТИТЕЛЬНЫ ВЫ!!!!" — восторгаются видом Ротару поклонники.

Напомним, у Софии Ротару самые близкие родные - сын Руслан, невестка Светлана и двое внуков - Анатолий и Соня Евдокименко.

Православные верующие отметили главный праздник христиан 28 апреля. А поздравлять друг друга с Воскресением Христа положено еще несколько месяцев.