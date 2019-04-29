Ирина Понаровская рассказала об особой связи с Началовой, по ее мнению, душа Юли неспокойна

Певица Ирина Понаровская после смерти Юлии Началовой не могла давать интервью. По признанию знаменитой артистки, ей надо было пережить уход из жизни Юли в себе. Ирина Понаровская была первым учителем Юлии Началовой.

Подруга Началовой: Юлия в последние месяцы жизни спала по несколько часов в сутки

Она обратила внимание на Юлю, когда она только начала участвовать в детских конкурсах и решила, что ей есть чему научить талантливую девочку.

В программе Андрея Малахова "Привет, Андрей" Понаровская рассказала, как брала Юлю с собой на гастроли. Родители доверяли ей свою дочь. По признанию Ирины Витальевны, Юлечка делилась с ней такими откровениями, которые она не раскроет. Понаровская замечала, что Юля пыталась подражать ее стилю. И она считает, что у Началовой развился безупречный вкус. Потом в какой-то момент пути юной и знаменитой певиц разошлись. Ирина Понаровская перестала давать концерты, выходить в свет.

Каждая из них думала друг о друге. Но они не созванивались, не встречались.

Теперь Ирина жалеет. Если бы знала, что у Юли есть проблемы со здоровьем, настояла бы на серьезном лечении.

Да, Началова болела. Но с заболеваниями, которые диагностировали молодой женщине, люди живут и живут.

Началова была уверена - в больнице подлечится и начнет работать. Но судьба Юлии Началовой сложилась иначе. Ирина Понаровская высказалась, что душа Юли неспокойна, "она не понимает, что с ней произошло". Понаровская понимает, какое горе постигло родителей Юли. Как тяжело ее подругам, коллегам. Она призвала: "Ставьте свечки и молитесь. Это самое главное. Какие-то ритуалы, которые проходят и возбуждают умы человеческие, это всё ей уже не надо. Ей сейчас нужен покой и энергия".

Песню "Леди Звезда" для Ирины Понаровской и Юлии Началовой написал папа Юли Виктор Началов.