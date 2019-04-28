Официальный представитель Алсу Ника Пономарева высказалась по поводу скандала вокруг шоу "Голос. Дети". Она назвала девочку "безусловно талантливой и способной" и попросила прекратить травлю.

Жаркие споры развернулись на страничке в социальной сети Facebook заместителя главного редактора журнала HELLO! Марины Савельевой, которая написала пост в поддержку Микеллы Абрамовой.

В ответ на негативные отзывы Пономарева заявила, что Микелла мечтала об этом проекте с 5 лет: ребенок играет на нескольких музыкальных инструментах, танцует, поет, спит и видит себя на сцене.

По ее словам, у семьи Алсу и без участия девочки в шоу "Голос.Дети" есть все возможности для того, чтобы Микелла сделала карьеру певицы. Но все дело - в детской мечте: "Она хотела попробовать".























