Российская актриса театра и кино, начинающая певица Настасья Самбурская изъявила желание принять участие в нашумевшем шоу "Голос. Дети". Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

"Решено! Занимаюсь процедурами антиэйдж! Собираюсь на следующий сезон «Голос дети». Участницей. Остался только один вопрос: к кому из наставников идти?", - обратилась она к своим подписчикам.

По ее словам, тот факт, что "судьи и зрители глухие", является плюсом, так как выбор актрисы пал на песню "Я стану старая". Настасья "все продумала": планирует надеть "гольфики" и сделать "два хвостика".

Таким образом Самбурская отреагировала на скандал вокруг шоу "Голос.Дети". В финале конкурса победила Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу. Многие зрители и звезды эстрады сочли победу незаслуженной.