Наталья Андрейченко не одобрила неподобающее поведение экс-супруга

Актриса Наталья Андрейченко, прославившаяся ролью в фильме "Мэри Поппинс", осудила своего экс-супруга Максима Дунаевского за выход в свет с новой возлюбленной. Об этом сообщает Газета.ru.

Композитор был женат 7 раз, а теперь представил публике новую пассию - музыковеда Аллу. Андрейченко, которая была его четвертой женой, осудила тот факт, что Дунаевский еще не развелся с предыдущей супругой.

"У каждого своя жизнь, просто я там была, я через это проходила. Нельзя так поступать. Нельзя выходить в свет с новой женщиной, не решив ситуацию с предыдущей", - заявила она, комментируя поступок бывшего мужа.

По словам Натальи, в свое время она оказалась в похожей ситуации. С мужем они разводились в течение 8 лет после того, как решили расстаться. Фактически, она пережила все то же самое, что сейчас переживает Марина.