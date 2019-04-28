Известная актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая в популярном сериале о золотой молодежи 90-х годов "Беверли-Хиллз 90210" роль Бренды Уолш, вернется на экраны в сиквеле культового "мыла".

Об этом на своей страничке в соцсети Instagram сообщила ее коллега по сериалу, дочь медиа-магната Аарона Спеллинга, сыгравшая Донну Мартин, актриса, сценарист, продюсер и писательница Тори Спеллинг.

"Это официально! Все девушки 90210 снова вместе! Я так рада отправиться в это путешествие вместе с вами, Дженни Гарт, Шеннен Доэрти и Гэбриэлль Картерис", - написала она, сообщает ИА InterMedia.

Премьера сериала, ныне получившего название просто "90210", запланирована на лето текущего года. Напомним, последние годы Доэрти боролась с онкологией: медики диагностировали у нее рак молочной железы.